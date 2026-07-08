Лука Шаманич присоединился к УНИКСу

УНИКС объявил о заключении контракта с 26-летним хорватским центровым Лукой Шаманичем, соглашение с игроком будет действовать в формате «1+1». Баскетболист дебютировал в Единой лиге ВТБ в сезоне 2025/26, подписав контракт с «Зенитом». За петербуржцев он отыграл 42 матча, набирая в среднем 10,5 очков при 4,3 подборов. Шаманич имеет опыт выступлений в НБА – он провёл 86 матчей за «Сан‑Антонио Сперс» и «Юта Джаз». В 2017 году баскетболист в составе сборной Хорватии U18 стал победителем чемпионата Европы в дивизионе В.