Махмуд Аббас посетит саммит БРИКС в Казани

Палестинский лидер Махмуд Аббас подтвердил свое участие в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишут «Известия».

Участие Аббаса в саммите БРИКС подчеркивает растущее влияние организации на мировой арене и ее стремление к диалогу с ключевыми игроками на Ближнем Востоке.

В преддверии саммита БРИКС, который состоится 22-24 октября в Казани, организаторы уделяют особое внимание безопасности и здоровью всех участников. В частности, обязательным условием для получения аккредитации на деловую программу станет предоставление отрицательных результатов ПЦР-тестов на COVID-19 и гриппа. Кроме этого, из-за саммита в Казанском метрополитене временно изменен график движения поездов.

Также стало известно, что в преддверии саммита БРИКС в здании казанского железнодорожного вокзала «Казань-1» пройдут реставрационные работы. Вокзал был построен в 1895-1896 годах и признан объектом культурного наследия.