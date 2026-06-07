МЧС предупреждает: в Татарстане ожидаются туман, гроза, град и ветер до 20 м/с

В ночь на 8 июня и утром в Татарстане и Казани прогнозируется туман. Днём ситуация ухудшится: местами пройдут грозы, ветер усилится до 15–20 м/с, а в отдельных районах возможен град.

В связи с непогодой МЧС настоятельно рекомендует жителям соблюдать меры безопасности. Не укрывайтесь под рекламными конструкциями, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Уберите с балконов и лоджий незакреплённые предметы, которые может сдуть ветер. Будьте внимательны за рулём, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

Особое внимание — детям и пожилым людям. Не оставляйте детей без присмотра, помогите пожилым и больным. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните 112.