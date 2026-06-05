МЧС предупреждает: в Татарстане ожидаются туман и гроза с ветром до 15 м/с

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Республика
5 июня 2026  12:20
Автор:
Владислав Косолапкин

В ночь на 6 июня, а также утром и днём местами по республике прогнозируются туман и гроза. При грозе возможны кратковременные порывы ветра до 15 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды спасатели призывают жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы не стоит укрываться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Эти конструкции могут не выдержать порывов ветра и обрушиться.

Будьте внимательны и осторожны. Следите за прогнозами и предупреждениями МЧС.

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