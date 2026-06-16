Международная премия «КАРДО» открыла приём заявок на новый сезон

Стартовала регистрация на Международный конкурс-премию уличной культуры и спорта «КАРДО». Как сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодёжи Республики Татарстан, к участию приглашаются спортсмены, танцоры, музыканты, художники, райдеры, организаторы событий и лидеры уличных сообществ.

Подать заявку могут как любители, так и профессионалы из любого региона России и других стран. Регистрация открыта на официальном сайте премии до 15 июля. Возрастное ограничение — от 14 лет.

Нововведение сезона: впервые отбор пройдёт в двух лигах — профессиональной и любительской. Профессиональная лига организована совместно со спортивными федерациями и нацелена на выявление сильнейших в экстремальных и уличных дисциплинах. Любительская лига даёт возможность каждому попробовать свои силы, а опытным участникам — побороться за статус лучшего в онлайн- и офлайн-форматах.

Конкурс проводится по пяти направлениям: спортивные состязания, видеоконкурс, премия за вклад в развитие индустрии, грантовый конкурс и конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. Спортивная программа включает 13 дисциплин в трёх группах: экстремальный спорт (BMX, роллерблейдинг, кикскутеринг, скейтбординг), уличный спорт (трикинг, воркаут, фриран, паркур) и уличная культура (диджеинг, граффити, рэп, хип-хоп, брейкинг).

В течение сезона участников ждут онлайн-отбор и очные этапы на муниципальном, региональном и международном уровнях. Финал состоится в формате гранд-финала.

Победители получат денежные призы, обучение, наставничество, информационную поддержку и возможность работать с профессиональной командой. Кроме того, они смогут претендовать на гранты до 1,5 млн рублей от «Росмолодёжь.Гранты».