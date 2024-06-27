Министр спорта РТ раскрыл бюджет Игр БРИКС в Казани

Владимир Леонов сообщил, что операционный бюджет мероприятия составил 1,2 миллиарда рублей.

Отмечается, что 200 миллионов из этой суммы, было выделено республикой, остальное – федеральное финансирование. Однако это сумма без учета расходом на ремонт спортивных объектов и городской инфраструктуры.

Леонов также поблагодарил страны, которые отправили своих спортсменов для участия в Играх. Напомним, Игры БРИКС, проходили в Казани с 12 по 23 июня. Участие в них приняли более 5 тысяч человек из 82 стран.

Ранее мы писали, что к Саммиту и Играм БРИКС в Казани высадили миллион цветов.