Минниханов назвал Каравон живым воплощением души русского народа

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с народным праздником Каравон, отметив, что он отражает преемственность поколений и единство народа. По его словам, на Лаишевской земле ежегодно собираются ценители русского фольклора, а число молодежи среди участников растет.

Минниханов подчеркнул, что мировоззренческие основы праздника созвучны идеям Года народного единства в России и Года воинской и трудовой доблести в Татарстане. Он пожелал гостям праздника хорошего настроения, здоровья и благополучия.