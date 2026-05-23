Минниханов назвал Каравон живым воплощением души русского народа

news_top_970_100
Республика
23 мая 2026  10:43

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с народным праздником Каравон, отметив, что он отражает преемственность поколений и единство народа. По его словам, на Лаишевской земле ежегодно собираются ценители русского фольклора, а число молодежи среди участников растет.

Минниханов подчеркнул, что мировоззренческие основы праздника созвучны идеям Года народного единства в России и Года воинской и трудовой доблести в Татарстане. Он пожелал гостям праздника хорошего настроения, здоровья и благополучия.

news_right_column_240_400
Новости
Минниханов назвал Каравон живым воплощением души русского народа
«КазаньФорум» помог более 80 производителям АПК найти зарубежных партнеров
Над Татарстаном ночью сбили беспилотник
Почему вы просыпаетесь за минуту до звонка?
Почему вы просыпаетесь за минуту до звонка?
Новые технологии и методики, которые формируют медицину будущего
Mazapark Казань - лучший парк аттракционов для всей семьи в столице Татарстана
Mazapark Казань - лучший парк аттракционов для всей семьи в столице Татарстана
Дворец впечатлений предлагает новый формат досуга
Дворец впечатлений предлагает новый формат досуга
Разработка и масштабирование приложений на VPS серверах