Минниханов отправил телеграмму главе Удмуртии с соболезнованиями по поводу трагедии в школе №88

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил главе Удмуртии Александру Бречалову телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в школе №88, которая произошла сегодня утром.

«Глубоко потрясен известием о сегодняшней трагедии в ижевской школе. Особенно тяжело осознавать, что в результате безжалостного и жестокого нападения оборвалась жизнь детей – это большое горе, которое острой болью отозвалось в сердцах всех татарстанцев», - подчеркнул Минниханов.

Он выразил семьям, родным и близким погибших соболезнования от имени жителей республики и от себя лично.

«Просим передать им слова сочувствия и поддержки, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сказано в тексте правительственной телеграммы.

Напомним, по предварительным данным сотрудников Следственного комитета России, во время нападения на ижевскую школу № 88 погибли 13 человек. Из них семь детей, остальные взрослые. Также ранены 14 детей и семь взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. Кроме того, следователи СКР установили личность напавшего на школу в Ижевске. Мужчина был выпускником школы.

Ранее «КВ» сообщали, что мэрия Казани выразила соболезнования в связи с трагедией в Ижевске.