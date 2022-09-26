 Минниханов отправил телеграмму главе Удмуртии с соболезнованиями по поводу трагедии в школе №88
news_header_top_970_100

Минниханов отправил телеграмму главе Удмуртии с соболезнованиями по поводу трагедии в школе №88

Особенно тяжело осознавать, что от жестокого нападения оборвалась жизнь детей, отметил президент.

Республика
26 сентября 2022  14:43
Автор:
Ольга Ильина

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил главе Удмуртии Александру Бречалову телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в школе №88, которая произошла сегодня утром.

«Глубоко потрясен известием о сегодняшней трагедии в ижевской школе. Особенно тяжело осознавать, что в результате безжалостного и жестокого нападения оборвалась жизнь детей – это большое горе, которое острой болью отозвалось в сердцах всех татарстанцев», - подчеркнул Минниханов.

Он выразил семьям, родным и близким погибших соболезнования от имени жителей республики и от себя лично.

«Просим передать им слова сочувствия и поддержки, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сказано в тексте правительственной телеграммы.

Напомним, по предварительным данным сотрудников Следственного комитета России, во время нападения на ижевскую школу № 88 погибли 13 человек. Из них семь детей, остальные взрослые. Также ранены 14 детей и семь взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. Кроме того, следователи СКР установили личность напавшего на школу в Ижевске. Мужчина был выпускником школы.

Ранее «КВ» сообщали, что мэрия Казани выразила соболезнования в связи с трагедией в Ижевске.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Миндортрансе РТ выделили 25 грузовиков для проведения частичной мобилизации
Татарстану вместе с другими регионами выделят 6,3 млрд рублей на строительство жилья
В Казани пройдет первый инклюзивный бал, в котором может участвовать каждый желающий
По поручению Минздрава РФ из Казани в Ижевск вылетел вертолет с бригадой врачей
Александр Борисов покинет пост директора казанского IT-парка
Построить до 2035 года: в Горздраве рассказали, где в Казани появятся новые больницы и поликлиники
Построить до 2035 года: в Горздраве рассказали, где в Казани появятся новые больницы и поликлиники
Современная история хулигана
Минниханов отправил телеграмму главе Удмуртии с соболезнованиями по поводу трагедии в школе №88