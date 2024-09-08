Минниханов принял участие в открытии V Всемирных игр кочевников

В столице Казахстана, на стадионе «Астана – Арена», состоялась церемония открытия V Всемирных игр кочевников.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В числе почетных гостей на церемонии присутствовал и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, прибывший в Астану по приглашению казахстанской стороны.

Праздник начался с торжественного выноса и поднятия государственного флага Республики Казахстан и флага Всемирных игр кочевников. Под звуки гимнов Казахстана и Игр по стадиону торжественным маршем прошли делегации спортсменов из более чем 85 стран мира. Всего же в Играх принимают участие свыше двух тысяч атлетов.

Напомним, что V Всемирные игры кочевников пройдут в Казахстане с 8 по 13 сентября. Ранее состоялась встреча Рустама Минниханова с Касым-Жомартом Токаевым в президентской резиденции «Акорда».