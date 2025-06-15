Минниханов: В результате атаки БПЛА на Татарстан погиб человек, 13 пострадало

Глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале сообщил, что при уничтожении дрона его обломки повредили здание проходной автомобильного завода в Елабужском районе.

По предварительным данным, в результате инцидента погиб сотрудник предприятия, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. Медики оперативно оказали всю необходимую помощь всем раненым. Возникший на месте происшествия пожар был быстро локализован и ликвидирован аварийно-спасательными службами.

"Этот варварский акт против мирных граждан в очередной раз демонстрирует жестокость киевского режима", - подчеркнул Минниханов. Глава республики выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, как отметил руководитель региона, все промышленные предприятия и объекты инфраструктуры Татарстана продолжают работать в штатном режиме. Спецслужбы и экстренные ведомства республики находятся в состоянии повышенной готовности для оперативного реагирования на любые угрозы.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за опасности атака БПЛА были закрыты на прием и отправку рейсов аэропорты Казани и Нижнекамска. Кроме того, в Татарстане отмечаются перебои с мобильным интернетом.