Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем защитника Отечества

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе обратился к жителям с поздравлением по случаю 23 февраля. В своём обращении он подчеркнул, что праздник объединяет тех, кто стоит на страже страны, защищая свободу и мирную жизнь.

Игорь Комаров напомнил о подвиге ветеранов Великой Отечественной, воинов-интернационалистов и участников локальных конфликтов. Он отметил, что сегодняшние защитники ежедневно рискуют жизнью ради будущего своих сограждан.

В Год единства народов России, объявленный Владимиром Путиным, полпред выразил уверенность, что жители округа сплотятся ещё сильнее — через поддержку бойцов, волонтёрство и добросовестный труд. Комаров пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, а защитникам — стойкости духа и скорейшего возвращения домой.