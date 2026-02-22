Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днем защитника Отечества

22 февраля 2026  18:16

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе обратился к жителям с поздравлением по случаю 23 февраля. В своём обращении он подчеркнул, что праздник объединяет тех, кто стоит на страже страны, защищая свободу и мирную жизнь.

Игорь Комаров напомнил о подвиге ветеранов Великой Отечественной, воинов-интернационалистов и участников локальных конфликтов. Он отметил, что сегодняшние защитники ежедневно рискуют жизнью ради будущего своих сограждан.

В Год единства народов России, объявленный Владимиром Путиным, полпред выразил уверенность, что жители округа сплотятся ещё сильнее — через поддержку бойцов, волонтёрство и добросовестный труд. Комаров пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, а защитникам — стойкости духа и скорейшего возвращения домой.

