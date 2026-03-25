Минобрнауки РТ разъяснило порядок подтверждения гражданства ребенка при зачислении в школу

25 марта 2026  16:38

В ведомство поступили вопросы от родителей о том, какие документы подтверждают российское гражданство детей при приеме в образовательные учреждения. В министерстве разъяснили, что руководствоваться следует указом Президента РФ от 22 ноября 2023 года №889.

Согласно документу, гражданство ребенка младше 14 лет можно подтвердить тремя способами:

  • загранпаспортом, где проставлена соответствующая отметка;
  • записью о ребенке в паспорте одного из родителей (на странице «Дети»);
  • корешком свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве РФ.

В Минобрнауки подчеркнули, что школы не вправе требовать исключительно вкладыш о гражданстве — такие дополнительные условия не допускаются. Образовательные организации действуют строго в рамках приказа Минпросвещения РФ №458.

Согласно этому приказу, подтверждение гражданства при подаче заявления требуется лишь для иностранных граждан и лиц без гражданства. Оформление вкладыша относится к компетенции миграционной службы и является одним из возможных вариантов, но не единственным.

Легкий ветер возрождения: как марийцы Татарстана сохраняют свою культуру
