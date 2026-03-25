Минобрнауки РТ разъяснило порядок подтверждения гражданства ребенка при зачислении в школу

В ведомство поступили вопросы от родителей о том, какие документы подтверждают российское гражданство детей при приеме в образовательные учреждения. В министерстве разъяснили, что руководствоваться следует указом Президента РФ от 22 ноября 2023 года №889.
Согласно документу, гражданство ребенка младше 14 лет можно подтвердить тремя способами:
- загранпаспортом, где проставлена соответствующая отметка;
- записью о ребенке в паспорте одного из родителей (на странице «Дети»);
- корешком свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве РФ.
В Минобрнауки подчеркнули, что школы не вправе требовать исключительно вкладыш о гражданстве — такие дополнительные условия не допускаются. Образовательные организации действуют строго в рамках приказа Минпросвещения РФ №458.
Согласно этому приказу, подтверждение гражданства при подаче заявления требуется лишь для иностранных граждан и лиц без гражданства. Оформление вкладыша относится к компетенции миграционной службы и является одним из возможных вариантов, но не единственным.