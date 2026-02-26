Минтруд РТ разъяснил, как отдыхаем в марте из-за 8 Марта и Ураза-байрама

Ведомство подготовило разъяснения по графику рабочих и выходных дней после обращений работников организаций.

Согласно Трудовому кодексу, 8 Марта — нерабочий праздничный день. В этом году он выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 9 марта.

Кроме того, указом Раиса РТ нерабочим праздничным днём объявлено 20 марта — начало Ураза-байрама.

Также в министерстве напомнили, что предпраздничный рабочий день сокращается на час. Таким образом, 19 марта рабочий день будет короче на час, а выходными в марте станут 9 и 20 марта.