В Татарстане заработает «Семейный автобус» для помощи жителям районов

В Татарстане запускают новый социальный проект под названием «Семейный автобус: традиции – в путь!», его главная цель — помогать семьям прямо в районах республики. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила начальник Управления ЗАГС Эльвира Ахметова.

Она объяснила, почему важно поддерживать семьи: семья — это основа всего общества, с нее всё начинается, но при этом семья — очень сложный и хрупкий организм, нельзя просто создать ее один раз и забыть, ведь в семью нужно постоянно вкладывать силы, уделяя время и проявляя терпение и заботу. По уже утвержденному плану «Семейный автобус» приедет в пять районов: Чистопольский район — 5 марта, Зеленодольский район — в марте, Нижнекамский район — в апреле, Елабужский район — в апреле, Альметьевский район — в мае.

В этом автобусе будут ездить разные специалисты: юристы, врачи, психологи и соцработники, которые смогут прямо на месте бесплатно проконсультировать всех желающих, а как уточнила Ахметова, списки тех, кому нужна помощь, составляют заранее вместе с местными администрациями, чтобы никто не остался без внимания. Кроме того, позже стартует вторая часть проекта — семейный марафон-конкурс «Семьи на старте», в котором от каждого района смогут поучаствовать как минимум пять семей, где есть дети, а конкурсы и мероприятия проведут в домах культуры, молодежных центрах, загсах и на других площадках, при этом всех участников обязательно наградят сертификатами.