Минздрав РТ: 14,5% жителей Татарстана являются курильщиками

По данным на декабрь 2025 года, доля курящего населения в Татарстане составляет 14,4-14,5%. Эти цифры привела главный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения республики Резеда Хаева на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Специалист отметила позитивную тенденцию: количество потребителей табака в регионе постепенно сокращается. Ежегодно за помощью в отказе от курения обращаются более 700 жителей республики, причем 40% из них — несовершеннолетние.

«Надеюсь, совместными усилиями, проводя профилактику и лечебные мероприятия, мы снизим это число», — подчеркнула Хаева.

Медик также развенчала миф о безопасности электронных сигарет. По ее словам, вейпы содержат никотин, канцерогены и другие вредные вещества, которые вызывают воспаление бронхов и поражение легочной ткани, сравнимое с последствиями тяжелой формы COVID-19.

Хаева напомнила, что курение является причиной 15% смертей в мировом масштабе, сокращает продолжительность жизни на 6-8 лет и может приводить к ускоренному старению мозга, повышая риск болезни Альцгеймера. Снижению числа курильщиков в России способствует антитабачное законодательство, включающее налоговые меры, запрет рекламы и ограничение продаж несовершеннолетним.