Мирлинд Даку вышел на девятое место по системе «гол+пас» в истории «Рубина»

news_top_970_100
Спорт
20 мая 2025  13:00
Автор:
Эдгар Витковский

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку, оформивший дубль в матче 29-го тура РПЛ против «Химок» (2:3), поднялся на девятое место по голам и голевым передачам в современной истории клуба. Свой лицевой счёт легионер довёл до 24 голов и 12 ассистов. Нападающий обогнал Романа Ерёменко, у которого 34 (17+17) очка в 100 матчах за казанцев, а также Максима Каннуникова. Последний забил 21 мяч и 14 раз ассистировал партнёрам в 108 встречах.

Лучшим игроком по системе «гол+пас» остаётся Гёкдениз Карадениз: 52 гола и 56 результативных передач в 300 матчах.

news_right_column_240_400
Новости
Гран-при «Хрустального пера» в 2025 году получил ветеран ВОВ Александр Малов
Гран-при «Хрустального пера» в 2025 году получил ветеран ВОВ Александр Малов
Мирлинд Даку вышел на девятое место по системе «гол+пас» в истории «Рубина»
Дорожные службы Казани работают в усиленном режиме из-за дождей
«Когда рядом «Казанские ведомости», настроение не может быть плохим»
«Когда рядом «Казанские ведомости», настроение не может быть плохим»
«Народы договариваются быстрее, чем правительства»
«Народы договариваются быстрее, чем правительства»
Международная ярмарка с исламским акцентом: казанцев продукцией халяль не удивишь
Александр Сумин проведёт в «Нефтянике» 18-й сезон в карьере
РТ выбирает лучших врачей: стартовало голосование за премию «Ак чэчэклэр»