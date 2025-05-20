Мирлинд Даку вышел на девятое место по системе «гол+пас» в истории «Рубина»

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку, оформивший дубль в матче 29-го тура РПЛ против «Химок» (2:3), поднялся на девятое место по голам и голевым передачам в современной истории клуба. Свой лицевой счёт легионер довёл до 24 голов и 12 ассистов. Нападающий обогнал Романа Ерёменко, у которого 34 (17+17) очка в 100 матчах за казанцев, а также Максима Каннуникова. Последний забил 21 мяч и 14 раз ассистировал партнёрам в 108 встречах.

Лучшим игроком по системе «гол+пас» остаётся Гёкдениз Карадениз: 52 гола и 56 результативных передач в 300 матчах.