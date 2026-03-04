Миссия выполнима: как Татпотребсоюз сочетает рост с социальной нагрузкой

Пятилетка - с 2021 по 2025 год - стала для системы потребительской кооперации Татарстана временем уверенного роста, но одновременно и некоторой трансформации. Опираясь на государственную поддержку и инициативу на местах, кооператорам удалось нарастить экономические показатели. Однако у отрасли есть и проблемы.

На отчетном собрании представителей потребительских обществ и кооперативов РТ с главным докладом выступил председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов. Он озвучил итоги деятельности этой организации за прошлый год.

Так, совокупный объем деятельности Татпотребсоюза за пять лет вырос в 1,6 раза, достигнув 27 млрд рублей. На сегодня вклад Татпотребсоюза в общероссийский кооперативный оборот составляет 12%, а в ПФО - вообще 27%.

От поля до прилавка

Заготовительная деятельность остается ключевым звеном, связывающим личные подсобные хозяйства с большой торговлей. Оборот отрасли увеличился за прошлый год в полтора раза - до 14,4 млрд рублей. С каждого сельского подворья в среднем закуплено продукции на 47 тыс. рублей. Основной драйвер - заготовка мяса - 42% общего объема. Лидерами по этому направлению стали Мензелинский, Заинский и Бавлинский районы.

Благодаря субсидиям удалось сохранить закупки традиционно убыточного, но социально важного сырья: заготовлено 93 тыс. штук кожсырья и 1,6 тыс. тонн шерсти. Высокий урожай позволил закупить почти 8 тыс. тонн картофеля и 6,3 тыс. тонн овощей, часть которых была реализована на ярмарках, а часть заложена на хранение.

Важным подспорьем для потребкооперации стало расширение программы поддержки Раиса РТ - 30 млн рублей выделено на обеспечение сельчан семенами, из них 10 млн - на элитный семенной картофель. В текущем году стоит задача внедрения мобильного формата заготовок, чтобы дойти до каждого двора. Для этих целей планируется выделить 30 единиц спецтранспорта. Перспективным признано развитие кустового принципа, когда мощный заготовитель охватывает несколько районов. Успешные примеры кооперативов «Гаро» (охватил сразу семь районов) и муслюмовского «Заготовителя» (пять районов) будут масштабированы.

Торговля требует вложений

Оборот розничной торговли за пять лет вырос на 26% - до 6,7 млрд рублей. На селе работают 135 автолавок (хотя Шаймарданов признал, что все они убыточные), обслуживающих 1300 населенных пунктов, и 152 комплексных магазина. Однако отрасль столкнулась с беспрецедентным давлением: новые требования к лицензированию алкоголя увеличили нагрузку на систему в 8,5 раза, или до 16 млн рублей, а грядущее лицензирование продажи табака добавит еще 14 млн рублей дополнительных расходов. Замена кассового оборудования из-за несовместимости с новыми системами идентификации (спикер прямо указал на новый мессенджер, который используется как идентификатор для подтверждения возраста покупателя при покупке алкоголя) требует 64 млн рублей.

В этих условиях субсидии из республиканского бюджета, а именно 75 млн на доставку товаров и 28 млн на приобретение новых автолавок, позволяют удерживать нулевую рентабельность и выполнять социальную миссию.

Спасательным кругом для системы потребкооперации стал проект франшизы «КООП ОКОЛО», совместный с одним из крупнейших ритейлеров в стране: 100 модернизированных магазинов уже работают в республике, а к июлю 2026 года их число планируется довести до 500.

Также прорабатывается синергия с «Почтой России» (совмещение функций почтальона и продавца) и Сбербанком по развитию мобильных сервисов. В планах на год - запуск онлайн-торговли, открытие пунктов выдачи маркетплейсов и доведение доли собственной продукции в сетевых магазинах до 30%.

Шаймарданов также упомянул в своей речи и еще один важный для сельчан канал сбыта своей продукции - субботние ярмарки в крупных городах республики. Он попросил представителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ сделать их не сезонными, а круглогодичными.

Производство и общепит

Производственный сектор вырос в 2025 году в полтора раза, достигнув 3,6 млрд рублей. Татпотребсоюз контролирует 92% производства хлеба в сельской местности, или около 33 тыс. тонн в год. Уверенно растет выпуск кондитерских (+16%) и колбасных (+38%) изделий. Кукморское райпо расширяет линейку полуфабрикатов, включая продукцию халяль. А алексеевский лимонад на натуральном сиропе стал брендом, известным далеко за пределами республики.

Особый упор делается на локальные инициативы. В Алькеевском районе пенсионеры в цехе полуфабрикатов обеспечивают эффект домашней продукции. В Агрызе наладили розлив воды в стекло. В планах - масштабирование таких проектов на пустующих площадях, развитие бренда «Сделано потребкооперацией» и интеграция с некоторыми маркетплейсами.

Общепит показал двукратный рост, достигнув 1,6 млрд рублей, причем доля собственной продукции составляет 86%. Успех обеспечивается гибкостью: от беляшей по предзаказу в Кукморе до безглютеновых пирогов в Сабинском районе и доставки бизнес-ланчей в Бугульме. Важным направлением остается социальное питание: кооператоры обеспечивают продукцией детские сады и школы в 22 районах, а горячее питание - в 8. Объем этого направления достиг 621 млн рублей.

Шаймарданов обозначил приоритетные направления для дальнейшего развития потребкооперации в республике:

- сделать доставку еще умнее и быстрее: развивать собственные курьерские службы, кейтеринг и выездное обслуживание;

- расширять линейку заботы о здоровье: безглютеновые, витаминизированные продукты и блюда национальной кухни;

- создавать пространства для эмоций: развивать семейные и игровые зоны, делать каждый праздник незабываемым;

- быть ближе к покупателю: активнее продавать собственную продукцию через розничные сети и автолавки, чтобы наши знаменитые пироги и выпечка были доступны в каждом, даже самом отдаленном, уголке республики;

- развитие туризма: интеграция точек общепита в туристические маршруты позволит познакомить гостей республики с богатством национальной кухни и гостеприимством.

Кстати, объем платных услуг, оказываемых потребкооперативами Татарстана, за последние пять лет увеличился в пять раз и составил 725 млн рублей.