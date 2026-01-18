Митрополит Кирилл совершил освящение воды на Казанке в Крещенский сочельник

18 января 2026  20:51

В Казани в преддверии Крещения митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел чин великого освящения воды на реке Казанке. Обряд состоялся у храма-памятника в честь Нерукотворного Образа Спасителя, где заранее подготовили крещенскую иордань.

Для верующих рядом оборудовали купель, раздевалки и палатки для обогрева, где можно согреться горячим чаем. Совершить омовение и набрать освященную воду жители и гости города смогут до 22:00 19 января. На месте обеспечено дежурство сотрудников полиции, МЧС и медицинских служб.

В сам день Крещения Господня митрополит Кирилл возглавит праздничную Божественную литургию в Богоявленском соборе на улице Баумана. Начало богослужения запланировано на 9:00.

