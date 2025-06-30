Молодые наркодилеры задержаны в Салмачах с крупной партией запрещенных веществ

В Казани правоохранительные органы пресекли деятельность наркокурьеров, среди которых оказалась несовершеннолетняя девушка. Как установили следователи, 17-летнюю подростковую в преступную схему вовлек ее взрослый знакомый.

Инцидент произошел в поселке Салмачи, где злоумышленники пытались сделать закладку. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли 22 свертка с наркотиками общей массой 71,32 грамма. Преступники были задержаны на месте преступления.

По данным прокуратуры Татарстана, изъятые вещества были обнаружены парой ранее в тот же день на улице Профессора Камая в Казани. Молодые люди планировали распространить их на территории города.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на сбыт наркотических средств. Взрослый подозреваемый дополнительно отвечает за вовлечение несовершеннолетней в преступную деятельность. Материалы дела уже направлены в суд.

Ранее мы сообщали о задержании курьера, перевозившего 20 килограммов наркотиков.