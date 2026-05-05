Молодые повара из 18 стран пройдут шествием по Баумана перед турниром в Казани

news_top_970_100
Город
5 мая 2026  09:44

В Казани с 13 по 15 мая пройдет третий Международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. Мероприятие состоится в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» и соберет начинающих профессионалов в возрасте от 16 до 25 лет из 18 стран.

Впервые в истории турнира участники пройдут торжественным шествием по улице Баумана с флагами своих государств и возложат цветы к памятнику Мусе Джалилю. Этот жест приурочен к юбилейной дате поэта и подчеркивает культурную составляющую события.

Одной из ключевых дискуссий станет круглый стол о профессиональном здоровье поваров. Участники, среди которых шеф-повара, рестораторы и врачи, обсудят высокие нагрузки, стресс и выгорание в профессии. По итогам планируется выработать рекомендации по сохранению здоровья работников кухни и передать их в профессиональные сообщества.

В дни турнира пройдут открытые мастер-классы. Зрители смогут увидеть приготовление национальных татарских блюд — треугольников, хвороста, умача. К участию приглашены блогеры, спикеры, сами конкурсанты, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Соревновательная часть сохранит формат «черного ящика»: участники узнают набор продуктов только перед стартом. Организаторами выступают Ассоциация рестораторов и отельеров РТ, оргкомитет «КазаньФорума» и Академия молодежной дипломатии при поддержке правительства республики и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

news_right_column_240_400
Новости
Живой мост между поколениями
Как в Татарстане защищают право работника на безопасность труда
Как в Татарстане защищают право работника на безопасность труда
В Татарстане заблокировали сайты по незаконной продаже ветпрепаратов
Звания «Предприятие трудовой доблести» удостоены 19 организаций Казани
Звания «Предприятие трудовой доблести» удостоены 19 организаций Казани
Молодые повара из 18 стран пройдут шествием по Баумана перед турниром в Казани
Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Татарстане
В ИТ-парке Казани 7 мая отпразднуют День радио с роботами и VR
Более 200 тысяч жителей Татарстана уже выбрали объекты для благоустройства в 2027 году