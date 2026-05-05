Молодые повара из 18 стран пройдут шествием по Баумана перед турниром в Казани

В Казани с 13 по 15 мая пройдет третий Международный турнир молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова. Мероприятие состоится в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» и соберет начинающих профессионалов в возрасте от 16 до 25 лет из 18 стран.

Впервые в истории турнира участники пройдут торжественным шествием по улице Баумана с флагами своих государств и возложат цветы к памятнику Мусе Джалилю. Этот жест приурочен к юбилейной дате поэта и подчеркивает культурную составляющую события.

Одной из ключевых дискуссий станет круглый стол о профессиональном здоровье поваров. Участники, среди которых шеф-повара, рестораторы и врачи, обсудят высокие нагрузки, стресс и выгорание в профессии. По итогам планируется выработать рекомендации по сохранению здоровья работников кухни и передать их в профессиональные сообщества.

В дни турнира пройдут открытые мастер-классы. Зрители смогут увидеть приготовление национальных татарских блюд — треугольников, хвороста, умача. К участию приглашены блогеры, спикеры, сами конкурсанты, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Соревновательная часть сохранит формат «черного ящика»: участники узнают набор продуктов только перед стартом. Организаторами выступают Ассоциация рестораторов и отельеров РТ, оргкомитет «КазаньФорума» и Академия молодежной дипломатии при поддержке правительства республики и Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».