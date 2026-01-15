Мошенники рассылают фейковые письма от «Госуслуг» из Киева

После новогодних праздников многие россияне начали получать на почту тревожные письма якобы от портала «Госуслуги». Это новая схема, которую тестируют украинские мошенники, рассказал РИА «Новости» заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

Обман начинается с того, что в почтовом ящике появляется электронное письмо с точным логотипом «Госуслуг». В нем сообщается, что в личный кабинет вошли с нового устройства, причем указано, что это произошло в Киеве. Для «решения проблемы» в письме дается номер телефона «службы поддержки».

Хитрость в деталях: чтобы вызвать доверие, мошенники пишут фразу «Если это были не вы - ничего делать не нужно». Но именно это заставляет многих людей паниковать и звонить по указанному номеру, чтобы доказать: «Я не был в Киеве!»

Цель аферистов - мгновенно напугать жертву, вызвать чувство тревоги и неуверенности в безопасности аккаунта. Когда вы звоните, вас подключают к сложной многоходовой схеме. Под предлогом защиты личных данных или блокировки взломщика злоумышленники могут выведать логины, пароли, коды из СМС или убедить перевести деньги на «безопасный счет».

По словам юриста, злоумышленники не просто охотятся за деньгами. Они могут попытаться завербовать жертву для противоправной деятельности: в качестве дроппера (который переводит украденные средства далее по цепочке), для соучастия в мошенничестве или даже для совершения диверсий.

Как защитить себя? Главное правило: игнорировать. Настоящие «Госуслуги» никогда не присылают подобных писем с просьбой позвонить на сторонние номера. Не звоните по телефонам из письма. Не переходите по ссылкам. Немедленно удалите подозрительное письмо.

Если у вас возникли сомнения в безопасности вашего аккаунта, зайдите на портал «Госуслуги» обычным способом через официальный сайт или приложение и проверьте активность сеансов в настройках безопасности. Помните, что лучшая защита - это ваша бдительность и недоверие к неожиданным тревожным сообщениям.