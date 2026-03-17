Рустем Гарипов озвучил статистику ДТП в Татарстане за первые месяцы 2026 года

По статистике Госавтоинспекции, чаще всего аварии случаются из-за превышения скорости, выезда на встречную полосу и наездов на пешеходов.

Гарипов рассказал о недавней трагедии.

- Последнее смертельное ДТП произошло 15 марта в Альметьевском районе, - отметил он. - Водитель KIA превысил скорость и столкнулся с грузовиком «КАМАЗ», который разворачивался. Два человека – водитель и пассажир иномарки – скончались на месте.

Особое внимание глава Госавтоинспекции уделил самой уязвимой категории участников движения – детям. Статистика за два месяца этого года такова: зарегистрировано 40 ДТП с участием детей. В них один ребенок погиб и 45 получили ранения. По сравнению с прошлым годом количество таких аварий выросло на шесть случаев, травмы получили на два ребенка больше, и, что самое страшное, погибших детей стало больше на одного.

Особую тревогу, по словам спикера, вызывают аварии с детьми-пассажирами. В прошлом году из 15 погибших на дорогах детей 13 ехали в машинах. С начала этого года произошло уже 22 ДТП с детьми-пассажирами: один ребенок погиб, 27 пострадали. Причем больше половины таких аварий случаются по вине водителей, которые грубо нарушают правила. В шести случаях водители выезжали на встречку, еще в пяти – неправильно выбирали дистанцию.

Рустем Гарипов привел два страшных примера. 2 января в Сабинском районе 27-летний водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». 65-летняя пассажирка отечественной машины погибла на месте, ее 66-летний муж-водитель умер в больнице. Двое их пассажиров, дети 10 и 15 лет, попали в больницу. Экспертиза показала, что водитель иномарки в момент аварии был под наркотиками. Еще одна трагедия произошла 2 февраля в Мамадышском районе. 32-летний водитель Renault не рассчитал безопасную скорость и дистанцию и врезался в стоящий впереди полуприцеп. Водитель грузовика остановился, чтобы очистить машину от снега. Пассажиром легковушки был двухмесячный ребенок – он скончался на месте.

- К сожалению, дети оказываются заложниками ситуации, – подчеркнул Рустем Гарипов. – Как родители посадят их в машину, так они и поедут. За два месяца этого года в Татарстане привлекли к ответственности более полутора тысяч водителей, которые перевозили детей без специальных кресел. Только представьте эту цифру! Родители сами подвергают детей смертельной опасности.

Не лучше ситуация и с детьми-пешеходами. За этот год в 18 ДТП пострадали 18 детей. Количество таких аварий выросло на 28% по сравнению с прошлым годом.

- С наступлением весенне-летнего периода важно напомнить: мототехника – это не игрушка, – сказал Рустем Гарипов. – Она для взрослых, подготовленных водителей. Ребенок не может оценить риск. За последние три года в России погибли 148 юных водителей питбайков и мотоциклов. Это реальные истории родительских слез.

Как бороться с детским травматизмом, рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина. По ее словам, основные причины аварий с детьми – переход дороги в неположенном месте, отсутствие светоотражателей на одежде, нарушения правил перевозки и слабый контроль родителей. Большинство смертельных аварий, по итогам прошлого года, случаются именно с детьми-пассажирами, которые ехали без кресел. В Татарстане ведется большая профилактическая работа, начиная с детских садов. Регулярно проходят конкурсы и акции. Одна из главных – акция «Внимание – дети!» в начале учебного года.

- После каникул дети расслаблены и не всегда осознают опасность на дороге, – объяснила Алсу Асадуллина. – Эта акция помогает им быстрее привыкнуть к транспортной среде. В школах и садах с детьми занимаются, но и родители должны каждый день напоминать им о правилах.

Если ребенок нарушает ПДД, автоинспекторы фиксируют это и передают информацию в школу. Ребенка ставят на учет.