Первенство России по сумо среди юношей и девушек пройдет в Казани с 25 по 30 марта

17 марта 2026  17:40

С 25 по 30 марта во Дворце единоборств «Ак Барс» пройдёт первенство страны по сумо среди юношей и девушек в трёх возрастных группах: до 15, 17 и 19 лет. Участие подтвердили около тысячи спортсменов из 33 регионов.

Основные соревнования стартуют 27 марта с выступления самых младших участников. В этот же день в 14:45 состоится торжественное открытие. 28 марта на татами выйдут сумоисты до 17 лет, 29 марта определят сильнейших в старшей возрастной категории.

В каждой группе разыграют медали в весовых и абсолютных категориях. Финальные схватки пройдут до двух побед одного из борцов.

В Татарстане в трех пробах комбикорма нашли несоответствия нормам
Александр Калери и Рафаил Муртазин: «Лет до ста расти вам без старости!»
Рустем Гарипов озвучил статистику ДТП в Татарстане за первые месяцы 2026 года
Рустем Гарипов озвучил статистику ДТП в Татарстане за первые месяцы 2026 года
Первенство России по сумо среди юношей и девушек пройдет в Казани с 25 по 30 марта
Председатель Союза журналистов Липецкой области Петр Игнатов: «КВ» - знак высокого качества!
Председатель Союза журналистов Липецкой области Петр Игнатов: «КВ» - знак высокого качества!
В Казани четвертый день подряд обновляется температурный максимум
Эльвира Ахметова: Вы формируете целостную, объективную картину происходящих событий
Эльвира Ахметова: Вы формируете целостную, объективную картину происходящих событий
В РТ назначили двух мировых судей