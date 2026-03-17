Первенство России по сумо среди юношей и девушек пройдет в Казани с 25 по 30 марта

С 25 по 30 марта во Дворце единоборств «Ак Барс» пройдёт первенство страны по сумо среди юношей и девушек в трёх возрастных группах: до 15, 17 и 19 лет. Участие подтвердили около тысячи спортсменов из 33 регионов.

Основные соревнования стартуют 27 марта с выступления самых младших участников. В этот же день в 14:45 состоится торжественное открытие. 28 марта на татами выйдут сумоисты до 17 лет, 29 марта определят сильнейших в старшей возрастной категории.

В каждой группе разыграют медали в весовых и абсолютных категориях. Финальные схватки пройдут до двух побед одного из борцов.