В Татарстане в трех пробах комбикорма нашли несоответствия нормам

17 марта 2026  18:45

Специалисты лаборатории филиала «ЦОК АПК» исследовали корма для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также жмыхи, отруби, овёс и мясокостную муку. Всего проведено 254 анализа.

В трёх образцах выявили отклонения. В комбикорме для КРС содержание сырого жира оказалось почти вдвое ниже нормы. В пробах для свиней зафиксирован дефицит кальция, а в продукции для птицы — недостаток фосфора.

Как пояснила начальник отдела Екатерина Заболонская, такие нарушения ухудшают качество питания животных, поскольку нормы ГОСТа обеспечивают сбалансированность рациона.

С начала года по 15 марта специалисты проверили 38 образцов комбикормов и сырья для их производства общим весом более 12,5 тыс. тонн. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

