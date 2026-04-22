Московское «Динамо» на выезде обыграло казанский «Зенит» в стартовом матче финальной серии

22 апреля 2026  00:21

В Казани состоялся первый поединок финальной серии плей-офф чемпионата России по волейболу. Хозяева площадки — «Зенит-Казань» — принимали столичное «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Москвичи выиграли первые две партии (25:21, 25:22), после чего казанцы сумели переломить ход игры и взяли следующие два сета (25:14, 25:23). Однако в решающей пятой партии сильнее оказались динамовцы — 15:12. При этом подопечные Алексея Вербова вели в счете 11:10, но удержать преимущество не смогли.

Счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу «Динамо». Второй матч пройдет 23 апреля также в Казани. Параллельно за третье место Суперлиги борются петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» (счет в серии — 0:1).

Московское «Динамо» на выезде обыграло казанский «Зенит» в стартовом матче финальной серии
