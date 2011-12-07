Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев провел первую выездную сессию форума «Мой голос»

В Зеленодольске состоялась первая выездная сессия форума «Мой голос»: «Татарстан. Выборы. Диалоги». Провел сессию председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Мероприятие прошло в молодежном центре «Порт».

По словам члена Общественной палаты РФ, гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, подобные мероприятия еще не проводились в России.

«Сегодня мы присутствуем при рождении правильной и нужной традиции» — добавил он.

Встречи будут проводится в открытом режиме. Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев будет отвечать на вопросы об организации выборов и ходе избирательной кампании.

«У избирательного процесса должна быть эффективная обратная связь, для этого мы и задумали такой формат» — отметил Кондратьев.

Также он подчеркнул, что если проведение очных форумов отметится эффективностью и будет пользоваться успехом, то они будут проходить на регулярной основе.

Напомним, что ранее форум «Мой голос» проходил исключительно в онлайн-формате. Темой прошедшего форума была «Выборы-2021: курс на удобство избирателя».