Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев провел первую выездную сессию форума «Мой голос»

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В Зеленодольске состоялась первая выездная сессия форума «Мой голос»: «Татарстан. Выборы. Диалоги». Провел сессию председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Мероприятие прошло в молодежном центре «Порт».
По словам члена Общественной палаты РФ, гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, подобные мероприятия еще не проводились в России.
«Сегодня мы присутствуем при рождении правильной и нужной традиции» — добавил он.
Встречи будут проводится в открытом режиме. Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев будет отвечать на вопросы об организации выборов и ходе избирательной кампании.
«У избирательного процесса должна быть эффективная обратная связь, для этого мы и задумали такой формат» — отметил Кондратьев.
Также он подчеркнул, что если проведение очных форумов отметится эффективностью и будет пользоваться успехом, то они будут проходить на регулярной основе.
Напомним, что ранее форум «Мой голос» проходил исключительно в онлайн-формате. Темой прошедшего форума была «Выборы-2021: курс на удобство избирателя».