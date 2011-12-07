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Синоптик Евгений Тишковец: В Татарстане может возникнуть торнадо

Синоптик говорит о необходимости объявить «боевую тревогу».

В Татарстан может прийти одно из самых редких погодных явлений – торнадо, сообщает ТАСС.

По словам синоптика Евгения Тишковца, торнадо возможно из-за резкой смены погодных условий. Он предупреждает о необходимости объявления «боевой тревоги».

А синоптик Юрий Переведенцев уверяет, что вероятность прихода торнадо есть, но небольшая. Также он отмечает, что 3 августа – самый жаркий день в августе.

По прогнозу Юрия Переведенцева, 4 августа местами по республике возможны грозы и дожди. Скорость ветра составит до 25 м/c.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что температура в августе ожидается выше нормы на 1,5 градуса. По расчетам синоптиков, август тоже окажется жарким.

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