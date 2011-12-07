Детский сад в ЖК «Южный парк» в Лаишевском районе РТ сдан в эксплуатацию

Детский сад в селе Усады Лаишевского района РТ района получил заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

По сообщению пресс-службы Инспекции госстройнадзора РТ, садик Smart kids в ЖК «Южный парк» построен в рамках национального проекта «Демография». Учреждение рассчитано на 260 мест.

Всего в республике благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 2010 по 2019 год появилось 239 новых детсадов на 37,6 тыс. мест.