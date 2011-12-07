Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Детский сад в ЖК «Южный парк» в Лаишевском районе РТ сдан в эксплуатацию

Садик Smart kids готов принять 260 детишек.

Детский сад в селе Усады Лаишевского района РТ района получил заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

По сообщению пресс-службы Инспекции госстройнадзора РТ, садик Smart kids в ЖК «Южный парк» построен в рамках национального проекта «Демография». Учреждение рассчитано на 260 мест.  

Всего в республике благодаря поддержке Президента РТ Рустама Минниханова с 2010 по 2019 год появилось 239 новых детсадов на 37,6 тыс. мест. 

КВ
Лента новостей