Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минуллина сравнила Татарстан и Башкортостан в области привлечения инвестиций

Она отметила, что сейчас Татарстан помогает Башкирии в тех вопросах, в которых это возможно.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сравнила работу Татарстана и Башкортостана в области привлечения инвестиций и интервью программе «Әле…».

По ее словам, у татар всегда исторически хорошо складывались отношения с башкирами.

«Но пока они копируют то, что делает Татарстан. На сегодняшний день у них очень серьезные идут маркетинговые ходы и политика, они очень много вкладываются в то, чтобы инвестиционное продвижение освещалось», — поделилась Миннулина.

Также она отметила, что между двумя республиками образовался большой разрыв, который сразу ликвидировать не представляется возможным.

По ее словам, сейчас Татарстан помогает Башкирии в тех вопросах, в которых это возможно.

КВ
Лента новостей