Минуллина сравнила Татарстан и Башкортостан в области привлечения инвестиций

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сравнила работу Татарстана и Башкортостана в области привлечения инвестиций и интервью программе «Әле…».

По ее словам, у татар всегда исторически хорошо складывались отношения с башкирами.

«Но пока они копируют то, что делает Татарстан. На сегодняшний день у них очень серьезные идут маркетинговые ходы и политика, они очень много вкладываются в то, чтобы инвестиционное продвижение освещалось», — поделилась Миннулина.

Также она отметила, что между двумя республиками образовался большой разрыв, который сразу ликвидировать не представляется возможным.

По ее словам, сейчас Татарстан помогает Башкирии в тех вопросах, в которых это возможно.