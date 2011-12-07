Из-за обанкротившейся котельной в Челнах в трёх домах больше месяца нет горячей воды

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Жители трёх домов посёлка ЗЯБ в Набережных Челнах обратились в администрацию города из-за отсутствия горячей воды с 12 мая, сообщают «Челнинские известия».
В мае 2020 года стало известно, что компания «КамгэсЗЯБ» задолжала своим работникам более 10 млн рублей. Ранее сообщалось, что долг перед работниками погасили.
Сейчас вместо котельной-банкрота построили новую котельную, которая должна обслуживать все 22 объекта. Как отчитался первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев, работы закончатся раньше — 15 июня. Ордер на проведение работ был открыт до 1 июля.
По словам чиновника, сейчас идёт процесс оформления документов, чтобы дать воду и тепло по сетям.
Однако точное время подачи воды не озвучили, но в АО «Татэнерго»-НЧТС делают всё, чтобы решить проблемы быстрее, уточняет издание. .
Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане выросло число аварийных отключений в последний отопительный сезон.