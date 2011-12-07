Прокуратура РТ выяснит, был ли под надзором загоревшийся вековой дом в Елабуге

Прокуратура Татарстана выяснит, был ли предусмотрен надзор за загоревшимся домом в Елабуге, который находится в списке объектов культурного наследия региона.

Сообщается, что на место пожара выезжал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Прокуратура планирует установить круг лиц, ответственных за надзор объекта, и дать оценку их работе. После этого будет решаться вопрос меры уголовной ответственности. Сообщается, что в пожаре никто не пострадал.

Напомним, что до строительства дома, земельный участок имел большую историю: здесь в 1830 году располагались дома для городничего и начальника инвалидной команды, а с 1874 года в течение нескольких лет дома арендовало полицейское управление. В построенном в начале 20 века доме располагался Дом культуры, а после – общежитие прядильной фабрики.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Комитет по охране культурного наследия РТ оценил ущерб от пожара в усадьбе Стахеева. У объект культурного наследия горела крыша. Здание отделалось минимальным ущербом.