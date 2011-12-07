Митрополит Кирилл посетит выставку «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение»

В честь празднования явления Казанской иконы Божией Матери и освящения Казанского Богородицкого монастыря, в Госмузее изобразительных искусств РТ сегодня, 16 июля откроется выставка «Собор Казанской иконы Божией Матери. Возрождение». На торжественном открытии будет Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Об этом сообщили ИА «Татар-Информ» в пресс-службе музея.

«Мы ждем, что нашу выставку посетит сам митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл», — подчеркнули в пресс-службе.

Также организаторы выставки ожидают выступление митрополита перед экскурсией по выставке. Для посетителей выставка будет открыта до 26 сентября.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что 21 июля на открытии Собора Казанской иконы Божией Матери планирует принять участие Патриарх всея Руси Кирилл.