По всему Татарстану в тестовом режиме стали работать камеры, фиксирующие непристёгнутых водителей

В Татарстане в тестовом режиме начали работу камеры, фиксирующие не пристёгнутых водителей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Республиканской Госавтоинспекции.

Сообщается, что в прошлом году в Татарстане насчитывается 126 ДТП, в которых хотя-бы один пассажир не был пристёгнут ремнём безопасности. В результате аварий 62 человека погибли. В этом году подобных аварий насчитывается 26, в которых погибли 11 человек.

Штраф за такое нарушение для водителя составляет 1000 рублей, а для пассажиров – 500 рублей.

С помощью камер за один день было зафиксировано 1200 нарушений.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане использование аэростата помогло выявить 12 нарушителей ПДД, выехавших на встречную полосу.