«Татмедиа» попала в топ-5 успешных в Татарстане Telegram-каналов

По итогам прошлой недели в топ-5 самых успешных в Татарстане Telegram-каналов попала «Татмедиа». Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что на данный канал сослались 36 раз, что позволило ему расположиться на пятом месте. Что же касается рейтинга просматриваемости, «Татмедиа» заняла третью строчку.

Так, например, самым популярным постом стала новость об открытии нового экстрим-парка в Нижнекамске. Его планируют построить в 2021 году. Запись собрала 16,5 тыс. просмотров за прошлую неделю.

Telegram-канал «Татмедиа» создали в августе 2019 года, где сейчас является одной из самых приоритетных площадок в социальных медиа для холдинга «Татмедиа». Уже этой весной канал обогнал другие татарстанские СМИ по числу подписчиков. В нем ежедневно публикуются новости, фото и видеоматериалы с самыми важными событиями в республике.