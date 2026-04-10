Власти Татарстана объяснили ночное включение сирен при ракетной опасности

10 апреля 2026  12:33

Пресс-служба главы республики прокомментировала многочисленные обращения граждан, обеспокоенных работой систем оповещения. Сирены и громкоговорители активировались дважды за ночь в связи с введением режима «Ракетной опасности». О ситуации доложили раису Рустаму Минниханову.

В регионе действует комплексная система информирования, которая при возникновении угрозы задействует все каналы связи одновременно: сирены, громкоговорители, домофоны, телевидение и SMS-рассылки. Власти признают, что такие меры могут вызывать временные неудобства и тревогу, но подчеркивают их необходимость для быстрого оповещения жителей и своевременного принятия мер защиты.

Руководство республики совместно с подразделениями обороны принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности территории. Жителей просят сохранять спокойствие и строго следовать инструкциям из официальных источников. Оповещение, по словам властей, является критически важным элементом защиты жизни и здоровья граждан.

