ГАИ Татарстана предупредила о непогоде 10 и 11 апреля

news_top_970_100
Республика
10 апреля 2026  13:06

В ближайшие дни в республике ожидаются сильный снег, мокрый снег, гололедица, туман и гололед. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными.

Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений. Особое внимание — исправности тормозов, рулевого управления, шин и световых приборов. В условиях тумана следует включать противотуманные фары. Зимние шины должны использоваться при необходимости. Ремни безопасности и детские кресла обязательны.

Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности. В темноте и при плохой видимости обязательно использовать световозвращающие элементы.

Сотрудники ГИБДД перейдут на усиленный режим работы. В экстренных случаях звоните по телефону 8 (843) 5-333-888. Соблюдение правил — залог вашей безопасности.

news_right_column_240_400
Новости
