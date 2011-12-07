В Татарстане отремонтированы 1,5 км автодороги «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье

В Камско-Устьинском районе РТ завершен ремонт участка дороги «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье. Работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проведены на участке протяженностью 1,5 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РТ.

Работники уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины по 2 м с каждой стороны и нанесли разметку.

Дорога «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье является частью опорной сети региональных автодорог. Она объединяет Апастовский и Камско-Устьинский районы. По ней организованы школьные маршруты.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на ремонт дорог в муниципалитетах Татарстана выделят дополнительные 1 млрд рублей на которые отремонтируют 66 км дорог.