На берегу Казанки в составе «Яр парка» построят яхтенную марину на 60 судов

В Казани продолжается формирование единой сети водной инфраструктуры. Как рассказала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина на презентации многофункционального кластера «Яр парк», частью проекта станет марина для маломерных судов на 60 причальных мест. Объект интегрируют в набережную, а прилегающую территорию благоустроят и включат в прогулочный маршрут вдоль Казанки.

Эта марина — лишь одно из звеньев масштабной системы. Всего на разных участках береговой линии планируется оборудовать 29 точек для швартовки. Они будут взаимосвязаны и дополнят сеть водных маршрутов и общественных пространств. Ключевым объектом станет марина на 700 мест в районе полуострова Локомотив.

Сам «Яр парк» развернется рядом с казанской «Ривьерой». Комплекс включит 13 корпусов на общем стилобате, из которых десять — жилые башни высотой от 71 до 119 метров. Внутри разместят офисы класса А+, конгресс-центр на 700 мест, торговую галерею, фитнес-клуб с бассейном, детский досуговый центр, а также 1927 апартаментов бизнес- и премиум-класса с гостиничным сервисом. В одном из корпусов откроется пятизвездочная гостиница на 297 номеров с самым большим в России президентским люксом (630 кв. м) и бесконечным бассейном с видом на Кремль.

Генподрядчиком выступает китайская госкомпания PowerChina. Первую очередь планируют завершить в 2029 году, а весь проект — к 2032 году. Девелопер также выполнил требования города: провел архитектурный конкурс, сохранит зеленые зоны и обеспечит непрерывную общедоступную набережную протяженностью один километр.