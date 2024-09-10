На факеле «Казаньоргсинтеза» появился мурал сокола-балобана

На производственной площадке «Казаньоргсинтез» появился новый арт-объект – факел закрытого типа, декорированный изображением краснокнижного сокола-балобана.

Выбор сокола-балобана не случаен, заверили в компании. СИБУР уже два года реализует в Татарстане программу по восстановлению популяции этих птиц. В 2023 году при поддержке компании в естественную среду было выпущено 6 птенцов.

Фото: © соцсети «Казаньоргсинтеза»

Кстати, это уже третий промышленный объект «Казаньоргсинтеза», ставший арт-объектом. Ранее компания украсила резервуары завода изображениями Кота Казанского и стихами Габдуллы Тукая, а ресиверы воздуха – национальным орнаментом с тюльпанами.

Арт-объекты «Казаньоргсинтеза» стали точкой притяжения для любителей индустриального туризма. С 2022 года завод посетили более 4 тысяч человек.

Ранее мы писали, что на восток Татарстана вернулся сакральный символ степи — сокол балобан. Молодые хищные птицы уже встали на крыло, освоили охоту и активно исследуют новые территории. Для поддержки птиц в искусственном гнезде организована постоянная подкормка, доступная соколам в любое время.

Проект Татарстана по возрождению сокола-балобана может войти в новый нацпроект.