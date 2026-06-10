На Казанке напротив Национальной библиотеки РТ может появиться плавучая концертная площадка

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Город
10 июня 2026  11:35

Эскиз: телеграм-канал Ильсияр Тухватуллиной

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина предложила оборудовать на акватории реки Казанки платформу для проведения мероприятий, включая концерты (например, фестиваль «Новая Волна»). По бокам конструкции можно разместить места для швартовки судов. Зрители смогут наблюдать за происходящим с естественного склона у Национального культурного центра, который послужит амфитеатром. Тухватуллина отметила, что представленная на эскизах архитектура пока условная и требует доработки. Идея была опубликована в соцсетях главного архитектора.

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