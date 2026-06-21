На казанском Сабантуе возродили традицию молодежных знакомств

Традиционный праздник Татарстана в этом году прошёл на трёх площадках. В посёлке Мирный районы республики представили 11 аутентичных подворий, а на сцене выступили две тысячи артистов. Зампред Правительства РТ Лейла Фазлеева отметила, что Сабантуй стал частью масштабного проекта «Лето в Татарстане», реализуемого при поддержке Раиса РТ.

Ключевым новшеством стало возрождение старинной традиции — пространства для знакомств и живого общения молодёжи. Площадку «Идель» организовали Управление культуры Казани и редакции журналов «Идель — Идел». За один день она собрала более сотни человек.

Гости участвовали в татарских народных играх, интерактивах и быстрых знакомствах в формате, где национальные традиции органично сочетались с современным досугом. Сабантуй не только продемонстрировал культурное богатство республики, но и дал молодёжи возможность для живого общения, вернув к жизни древний обы чай.