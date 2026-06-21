На казанском Сабантуе возродили традицию молодежных знакомств

news_top_970_100
Город
21 июня 2026  11:57

Традиционный праздник Татарстана в этом году прошёл на трёх площадках. В посёлке Мирный районы республики представили 11 аутентичных подворий, а на сцене выступили две тысячи артистов. Зампред Правительства РТ Лейла Фазлеева отметила, что Сабантуй стал частью масштабного проекта «Лето в Татарстане», реализуемого при поддержке Раиса РТ.

Ключевым новшеством стало возрождение старинной традиции — пространства для знакомств и живого общения молодёжи. Площадку «Идель» организовали Управление культуры Казани и редакции журналов «Идель — Идел». За один день она собрала более сотни человек.

Гости участвовали в татарских народных играх, интерактивах и быстрых знакомствах в формате, где национальные традиции органично сочетались с современным досугом. Сабантуй не только продемонстрировал культурное богатство республики, но и дал молодёжи возможность для живого общения, вернув к жизни древний обы чай.

news_right_column_240_400
Новости
На казанском Сабантуе возродили традицию молодежных знакомств
Минниханов поздравил медработников Татарстана с профессиональным праздником
В воскресенье в Татарстане воздух прогреется до +25 градусов
Осьминог, который перестал верить зеркалам
Осьминог, который перестал верить зеркалам
Спрос на авто с пробегом в РТ вырос на 16%
У Спасской башни Кремля в Казани покажут световое шоу ко Дню памяти и скорби
В ДТП на трассе М-12 в Татарстане погиб водитель Mercedes
УНИКС продлил контракт с Алексеем Шведом до конца сезона-2026/2027