На концерте после «Гонки Героев» в Менделеевске выступят «Рок-Острова» и Jukebox Trio

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Республика
6 июля 2026  15:24

25 июля в Менделеевске после юбилейной, пятой «Гонки Героев» прогремит большой бесплатный рок-концерт. Хедлайнером вечера станет группа «Рок-Острова», которая в этом году отмечает 40-летие – гости услышат знаменитые хиты коллектива, включая «Белым снегом» и «Ничего не говори». Солист Владимир Захаров пообещал, что финиш участников будет проходить под живую музыку, с общим пением и зарядом энергии.

Также на сцену выйдут Jukebox Trio, The Mood, казанская группа «ЖИВаGO» (смесь фольклора с электроникой и роком) и духовая банда JUST BRASS.

Глава Менделеевского района Роберт Искандаров отметил, что рок-концерт после гонки уже стал доброй традицией, объединяющей людей разных возрастов. В этом году мероприятие пройдёт в концепции «От рассвета до заката» с мексиканским колоритом – гостей встретят ансамбли мариачи, а трасса пополнится новыми препятствиями и арт-объектами в виде локомотива, вертолёта и турбины.

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На концерте после «Гонки Героев» в Менделеевске выступят «Рок-Острова» и Jukebox Trio
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