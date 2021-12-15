На молодежном форуме в Татарстане выступит актер сериала «Трудные подростки»

В Национальной библиотеке Татарстана 15 и 16 декабря пройдет Республиканский молодежный форум. Здесь будет обсуждаться создание возможностей для развития местных проектов и инициатив. Об этом сообщили в пресс-службе министерства молодежи Татарстана.

На форум пригласили специального гостя – актера, сыгравшего Фила в сериале «Трудные подростки», Виталия Андреева. 15 декабря с 15.00 до 16.00 каждый участник встречи сможет задать ему вопросы о съемках в сериале и актерской карьере.

На форуме будут открытая образовательная программа для молодежи республики, дискуссии, встречи. Вход на лекции свободный по предварительной регистрации по ссылке.