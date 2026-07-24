На набережной озера Кабан высадят рекордное количество деревьев

На завершающем участке набережной Нижнего Кабана вдоль улицы Марджани уже появились 304 крупномера — черемуха, ива, клен, сосна и другие породы. До конца месяца здесь высадят еще 282 дерева. Таким образом, третья очередь благоустройства станет самой «зеленой» за всю историю проекта: 586 новых деревьев. Для сравнения: предыдущий рекорд (530 деревьев) был установлен при благоустройстве территории у театра им. Камала.

Строительная готовность объекта достигла 80%. Всего по дендроплану на участке появится более 92 тысяч растений: 6,6 тыс. кустарников, 12,8 тыс. мелких кустарников, 12,2 тыс. многолетников, 35 тыс. злаков, 5 тыс. весеннецветущих и 20,6 тыс. водных растений. Высадку кустарников начнут в августе, после монтажа системы автополива.

Архитекторы сделали ставку на местные виды, адаптированные к татарстанскому климату. Цветущие зоны украсят декоративная яблоня, сирень, рябина, спирея, а природные участки выдержат в зелено-серо-коричневых тонах — ива, ольха, черемуха и клен будут имитировать естественные прибрежные заросли.

Параллельно продолжаются укладка деревянного настила, монтаж ограждений, строительство лестниц и смотровых площадок. Завершить первый этап благоустройства планируют к 30 августа. В следующем году здесь появится верхний променад, что позволит сформировать единое общественное пространство вокруг всего озера.

Напомним, проект «Эластичная лента» реализуется с 2016 года. Первая очередь (от театра Камала до «Планета Фитнес») была сдана в 2016-м, вторая — в 2020-м. Третий, финальный отрезок протяженностью 1,5 км стартовал в 2026 году. Мэр Казани Ильсур Метшин назвал набережную одним из самых значимых проектов города и выразил уверенность, что после полного завершения работ Казань получит одну из лучших рекреационных зон в стране.