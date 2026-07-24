В Казани у парка Победы построят высокоэтажный жилой комплекс

news_top_970_100
Город
24 июля 2026  12:01

На пересечении улиц Бондаренко и Маршала Чуйкова, неподалеку от парка Победы, планируется возвести многоэтажку на 2 тыс. жителей. Проект постановления исполкома об изменении планировки территории направлен на антикоррупционную экспертизу.

Высота застройки достигнет 18 этажей. В доме предусмотрены нежилые помещения, парковка и инженерная инфраструктура. Участок под застройку — 2,61 гектара. Общая площадь жилья — 60 тыс. кв. м, из которых 5,3 тыс. отдадут под встроенные коммерческие помещения.

Рядом с будущим комплексом находятся спортцентры «Искандер» и «Ватан», АЗС и офисные здания. На территории создадут не менее 621 машиноместа.

news_right_column_240_400
Новости
Центробанк снизил ключевую ставку до 14%, это пятое снижение подряд
Скончался анестезиолог-реаниматолог РКБ Газинур Шагивалеев
Форум «РОСТКИ» в Казани примет делегацию КНР во главе с вице-губернатором Хэйлунцзяна
На следующей неделе в Татарстане ожидается жара до +35 и дожди
В Казани у парка Победы построят высокоэтажный жилой комплекс
На набережной озера Кабан высадят рекордное количество деревьев
В Казани ушел из жизни профессор КФУ Владимир Чугунов
Минсельхозпрод РТ продолжает отбор по гранту на развитие МТБ начинающих сельхозпотребкооперативов