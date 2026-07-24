В Казани у парка Победы построят высокоэтажный жилой комплекс

На пересечении улиц Бондаренко и Маршала Чуйкова, неподалеку от парка Победы, планируется возвести многоэтажку на 2 тыс. жителей. Проект постановления исполкома об изменении планировки территории направлен на антикоррупционную экспертизу.

Высота застройки достигнет 18 этажей. В доме предусмотрены нежилые помещения, парковка и инженерная инфраструктура. Участок под застройку — 2,61 гектара. Общая площадь жилья — 60 тыс. кв. м, из которых 5,3 тыс. отдадут под встроенные коммерческие помещения.

Рядом с будущим комплексом находятся спортцентры «Искандер» и «Ватан», АЗС и офисные здания. На территории создадут не менее 621 машиноместа.