На новогоднюю елку и на каток – в «Калейдоскоп»!

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Республика
7 января 2025  11:29
Автор:
Ольга ИВАНЫЧЕВА
Автор фото: Ольга Иванычева

Детский парк «Калейдоскоп», что на ул. Сыртлановой, стал одним из центров притяжения казанцев в новогодние каникулы.

Сюда отдохнуть приходят семьями. А для жителей близлежащих домов прогуляться по зимнему и праздничному парку стало доброй традицией.

Особенно многолюдно на катке. Гирлянды, веселая, зажигательная музыка и возможность покататься на коньках – что еще нужно для отличного настроения.

Коньки можно взять на прокат: взрослые – 250 рублей в час, детские – 200 рублей в час.

Если вы приходите со своими коньками, то платите 100 рублей, и можете кататься, сколько вам угодно.

Дети до 7 лет, пришедшие со своими коньками катаются бесплатно.

Те, кто еще неуверенно держится на коньках, могут воспользоваться специальной поддержкой для катания, и это абсолютно бесплатно.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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