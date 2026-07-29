На обновление сельхозтехники в РТ выделили более 3 млрд рублей

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Республика
29 июля 2026  11:18

В бюджете республики на 2026 год заложено свыше 3 млрд рублей на субсидирование аграриев. Средства пойдут на компенсацию части затрат при покупке или лизинге новой техники — тракторов, комбайнов, перерабатывающего оборудования и другой спецтехники, не бывшей в употреблении.

Поддержка доступна не только фермерам и крупным агропредприятиям. Получателями субсидий могут стать также научные организации, колледжи, вузы, а также организации АПК всех форм собственности и индивидуальные предприниматели.

Ожидается, что выделенные средства помогут обновить материально-техническую базу отрасли и положительно скажутся на урожайности и качестве переработки продукции.

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