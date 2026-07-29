В Татарстане для детей-сирот приобретут 90 квартир до конца года

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Республика
29 июля 2026  11:14

На эти цели из бюджета направят более 408 млн рублей. Заказчик — Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

Жилье получат 15 районов. Больше всего квартир предусмотрено для Алькеевского района — 21. В Кукморском районе приобретут 20, в Аксубаевском — 15, в Верхнеуслонском — 10, в Чистопольском — 7. От одной до пяти — еще в десяти муниципалитетах.

Площадь квартир — от 24 до 36 кв. метров, с отдельной кухней и санузлом. Не допускаются аварийные, ветхие и цокольные помещения. Гарантия на каждую квартиру — не менее двух лет. Передать жилье планируют до 20 декабря.

Председатель Госкомитета по закупкам Марат Зиатдинов отметил, что вопрос находится на личном контроле руководства республики. Все процедуры проводятся строго по закону.

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