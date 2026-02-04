На один вечер в Казани приостановят движение трех трамвайных маршрутов

4 февраля 2026  19:31
Владислав Косолапкин

5 февраля в Казани временно прекратят работу три трамвайных маршрута. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время аварийных работ на сетях водоснабжения, которые будут проводить специалисты МУП «Водоканал».

Как сообщило МУП «Метроэлектротранс», движение по маршрутам № 3, № 5 и № 5а будет полностью приостановлено с 21:00 5 февраля до 06:00 утра 6 февраля. Работы пройдут на улице Габдуллы Тукая, 97.

Перевозчик рекомендует горожанам и гостям Казани, которые пользуются этими маршрутами, заранее спланировать свои поездки на средний вечер и ночь. Для перемещений можно воспользоваться другими видами городского транспорта — автобусами, троллейбусами или метро. Ожидается, что в четверг утром движение трамваев по данным направлениям будет восстановлено в полном объёме.

