На развитие физико-математического и химического образования в РТ направят около 2 млрд рублей

В республике продолжается реализация стратегических проектов «Физмат прорыв» и «Физхим прорыв», на которые из регионального бюджета выделено порядка 2 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель университета талантов Аделя Ахметова.

На развитие физико-химического направления на три года предусмотрено 1,5 млрд рублей. На поддержку физико-математического профиля в 2026–2027 годах ежегодно будут направлять по 250 млн рублей.

Уже в прошлом году за успехи в изучении физики и математики премии получили 200 школьников. Общая сумма выплат составила 10 млн рублей. В рамках «Физхим прорыва» также планируется поощрять отличившихся учеников — размер выплаты достигнет 60 тыс. рублей на человека.

Помимо поддержки школьников, проекты предусматривают помощь учителям-предметникам. В прошлом году гранты получили 350 педагогов. Из них 100 человек — по 300 тыс. рублей, 150 — по 240 тыс. рублей, а также выплаты по 90 тыс. рублей получили преподаватели, ведущие профильные кружки.